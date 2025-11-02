Гюнтер Штайнер: «Возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что ему было бы интересно в будущем поработать в «Формуле-1» в качестве кого-то вроде совладельца конюшни.
При этом Штайнер отметил, что перспектива снова работать руководителем команды «Ф-1» его не привлекает.
«Я рад тому, что сейчас мне больше не нужно руководить командой «Формулы-1». Просто потому, что я уже этим занимался.
Если у меня появится возможность стать частью какого-то интересного проекта, тогда я, возможно, этим заинтересуюсь. Но возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает. Я скорее предпочту заниматься тем, чем сейчас, когда мне нужно приезжать только на половину гонок в сезоне», – рассказал Штайнер.
