Гюнтер Штайнер: «Возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает»

Штайнер не намерен возвращаться в «Ф-1» в качестве босса команды.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер рассказал о том, что ему было бы интересно в будущем поработать в «Формуле-1» в качестве кого-то вроде совладельца конюшни.

При этом Штайнер отметил, что перспектива снова работать руководителем команды «Ф-1» его не привлекает.

«Я рад тому, что сейчас мне больше не нужно руководить командой «Формулы-1». Просто потому, что я уже этим занимался.

Если у меня появится возможность стать частью какого-то интересного проекта, тогда я, возможно, этим заинтересуюсь. Но возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает. Я скорее предпочту заниматься тем, чем сейчас, когда мне нужно приезжать только на половину гонок в сезоне», – рассказал Штайнер.

