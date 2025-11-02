  • Спортс
  • Валттери Боттас: «Мы с Пересом способны думать в первую очередь о команде, а не о том, как опередить друг друга»
2

Валттери Боттас: «Мы с Пересом способны думать в первую очередь о команде, а не о том, как опередить друг друга»

Боттас считает, что сработается с Пересом в «Кадиллаке».

Резервист «Мерседеса» и пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился ожиданиями от работы с будущим напарником Серхио Пересом.

«Мы вместе провели день в Нью-Йорке во время объявления о сотрудничестве. Кажется, с ним будет просто. Он очень спокойный и настроен вернуться в гонки.

В таком составе действительно есть смысл, ведь мы вместе способны работать на благо команды, думать в первую очередь о ней, а не о том, как опередить друг друга. Так что во всем этом есть смысл», – сказал Боттас.

Валттери Боттас: «Если бы мог, то больше бы работал с «Кадиллаком». Но сейчас мой работодатель – «Мерседес»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
Кадиллак
logoСерхио Перес
