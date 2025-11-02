Валттери Боттас: «Мы с Пересом способны думать в первую очередь о команде, а не о том, как опередить друг друга»

Боттас считает, что сработается с Пересом в «Кадиллаке».

Резервист «Мерседеса » и пилот «Кадиллака » Валттери Боттас поделился ожиданиями от работы с будущим напарником Серхио Пересом .

«Мы вместе провели день в Нью-Йорке во время объявления о сотрудничестве. Кажется, с ним будет просто. Он очень спокойный и настроен вернуться в гонки.

В таком составе действительно есть смысл, ведь мы вместе способны работать на благо команды, думать в первую очередь о ней, а не о том, как опередить друг друга. Так что во всем этом есть смысл», – сказал Боттас.

