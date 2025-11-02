Оливер Бермэн: «Стараюсь брать пример с Ферстаппена. прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Ф-1»
Бермэн старается брать пример с Ферстаппена.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн рассказал, что в вопросе трудовой этики и подхода к делу старается ориентироваться на Макса Ферстаппена. Поскольку считает его сильнейшим гонщиком чепионата.
«Мне кажется, что Макса Ферстаппена можно считать лучшим гонщиком в истории «Формулы-1». Именно на него я стараюсь ориентироваться, брать пример. Потому что прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Формулы-1», – рассказал Бермэн.
Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости