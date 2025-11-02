Оливер Бермэн: «Стараюсь брать пример с Ферстаппена. прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Ф-1»

Бермэн старается брать пример с Ферстаппена.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн рассказал, что в вопросе трудовой этики и подхода к делу старается ориентироваться на Макса Ферстаппена . Поскольку считает его сильнейшим гонщиком чепионата.

«Мне кажется, что Макса Ферстаппена можно считать лучшим гонщиком в истории «Формулы-1». Именно на него я стараюсь ориентироваться, брать пример. Потому что прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Формулы-1», – рассказал Бермэн.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?