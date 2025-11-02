Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле
Леклер собирается жениться.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле. На которая та ответила согласим. Об этом Леклер сообщил в своих соцсетях.
Леклер и Сен-Мле встречаются с мая 2023 года. Александра регулярно приезжает с Леклером на Гран-при.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
