Леклер собирается жениться.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле. На которая та ответила согласим. Об этом Леклер сообщил в своих соцсетях.

Леклер и Сен-Мле встречаются с мая 2023 года. Александра регулярно приезжает с Леклером на Гран-при.

С кем встречаются топы «Ф-1»? Девушки Ферстаппена, Леклера и Норриса