Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»

Вильнев проанализировал трудности Пиастри.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал спад Оскара Пиастри и улучшение результатов у его напарника Ландо Норриса в рамках борьбы двух пилотов «Макларена » за титул.

«Ранее в этом сезоне Ландо выступал не лучшим образом. Это был не тот Ландо, которого мы видели в конце прошлого года. Мы продолжали говорить, что все потому, что Пиастри сделал шаг вперед. Якобы теперь он в одном темпе с Ландо и даже быстрее.

Но правда ли Пиастри сделал шаг вперед или Ландо просто был не в форме? Он продолжал говорить, что чувствует себя некомфортно за рулем болида. Возможно, из-за этого Пиастри чувствовал себя спокойно. Когда только и остается, что бороться с напарником, то нет необходимости атаковать на пределе.

Но вот мы приезжаем в Баку, где внезапно Макс [Ферстаппен] выигрывает все. Ландо делает шаг вперед. Он пилотирует лучше, чем в предыдущих гонках. А Пиастри не прогрессирует – он уже на пике своих возможностей.

И когда необходимо выжать еще пару десятых, то внезапно он обнаруживает проблемы с машиной, которых раньше не существовало. Знаете, когда вы пилотируете в пределах своих возможностей, то машина кажется идеальной. Все просто: ты едешь, бережешь шины.

Но вдруг тебе нужно поехать на пару десятых быстрее. И ты больше не можешь нормально управлять машиной. Все не так, и ты не знаешь почему, хотя болид тот же. Он не особо изменился, а значит, нет причины по-другому им управлять. Те же шины – от «Пирелли». Они не изменились. Порой они мягче, порой нет. Трасса может быть горячее и так далее. Но от этого не возникнет такая большая разница.

Просто твой напарник сделал шаг вперед, после чего ты задумываешься: «Ох, как же и мне этого добиться?» И вдруг ничего не работает.

Это вкрадывается тебе в голову, ты становишься все медленнее, и медленнее, и медленнее. Начинаешь придумывать настройки, которых не существует. Сомневаешься в своем пилотажной стиле. Смотришь на данные и думаешь: «Ага, мой напарник быстрее в этом повороте на одну десятую, мне нужно по-другому проходить этот поворот».

Вот тут все и идет не так. Нужно вспомнить, что ты делал, когда все было хорошо, и просто сделать шаг вперед в этом направлении», – считает Вильнев.

