Главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен невероятен. Он помогает объединить команду»

В «Ред Булл» похвалил Ферстаппена за вклад в успехи команды.

Главный инженер «Ред Булл » Пол Монахэн поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в 2025 году.

«Этот сезон по-разному испытывал его, ведь мы предоставили ему болид, который не всегда показывал хорошую скорость.

Он всегда придерживался такой точки зрения, что он так же вовлечен во все проблемы, как и команда, и что он поможет ей всем чем сможет.

Макс невероятен – как за рулем болида, так и вне машины. Он один из тех, кто помогает объединить команду. Он играет очень значительную роль – здорово, что он с нами», – сказал Монахэн.

