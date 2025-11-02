Главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен невероятен. Он помогает объединить команду»
В «Ред Булл» похвалил Ферстаппена за вклад в успехи команды.
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в 2025 году.
«Этот сезон по-разному испытывал его, ведь мы предоставили ему болид, который не всегда показывал хорошую скорость.
Он всегда придерживался такой точки зрения, что он так же вовлечен во все проблемы, как и команда, и что он поможет ей всем чем сможет.
Макс невероятен – как за рулем болида, так и вне машины. Он один из тех, кто помогает объединить команду. Он играет очень значительную роль – здорово, что он с нами», – сказал Монахэн.
