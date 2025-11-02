Джейми Хинчклифф: «Норрис после неудачи может шутить и улыбаться. Из Хэмилтона же в плохой день и трех слов не вытянуть»

Хинчклифф высказался о различиях в настрое гонщиков.

Бывший пилот «Индикара» и эксперт F1TV Джейми Хинчклифф поделился мнением о том, какого настроя придерживаются разные гонщики, и как на них влияют результаты.

«Некоторым гонщикам требуется полная концентрация, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Исключить все отвлекающие факторы. На гоночной трассе ты становишься почти что другим человеком.

В то же время другие гонщики показывают свои лучшие результаты, когда они расслаблены, свободны и чувствуют себя комфортно, просто выступая в гонке.

Я всегда считал, что Ландо Норрис относится к последним, хоть и не всегда. Он нашел подход, который работает для него. И даже после самых неудачных гонок он всегда выходит к журналистам и готов пообщаться.

Он [даже после провала в гонке] может шутить и улыбаться. В то же время тот же Льюис Хэмилтон является его полной противоположностью. Когда у Льюиса плохой день, из него и трех слов не вытянуть. Ландо же продолжает улыбаться. Думаю, он сознательно решил как можно проще ко всему относиться. Потому что это помогает ему лучше выступать», – рассказал Хинчклифф.

