Берни Экклстоун: «Переход в «Индикар» пошел бы на пользу Мику Шумахеру»

Экклстоун считает переход в «Индикар» хорошей идеей для Шумахера.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что ему нравится вариант с переходом Мика Шумахера в «Индикар ».

Немец недавно провел тесты с командой «Рэйхол-Леттерман» и продолжение карьеры в американской серии кажется удачным вариантом.

«Такой переход пошел бы ему на пользу. Мне это кажется хорошей идеей. У Мика Шумахера всегда были проблемы из-за его фамилии. И я всегда ему немного сочувствовал. В «Ф-1» он так и не получил возможности оказаться за рулем подходящей машины в нужный момент.

В «Индикаре» ему должно быть немного проще. Там уровень конкуренции не столь высок, как в «Формуле-1», – рассказал Экклстоун.

