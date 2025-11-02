Льюис Хэмилтон: «Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера»

Хэмилтон высказался о проблеме новых автодромов в «Ф-1».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мнением об изменениях на трассах чемпионата в последние годы, а также отметил, что большинство новых треков оказываются не слишком интересными для гонок.

«Сейчас у гонщика даже не существует опасности, что называется, зайти слишком далеко с точки зрения безопасности. Просто потому, что сейчас трассы отличаются от того, что мы видели в 1990-х и начале 2000-х годов. Когда в зонах безопасности была обычная трава и перестаравшись ты мог за это поплатиться.

Речь о том, что [в случае ошибки] ты мог застрять в гравии или повредить машину. В то время как сегодня ты можешь просто взять чуть шире и просто вернуться на трек. Не сказал бы, что мне это нравится, но тут уже ничего не поделаешь. И здорово, что у нас по-прежнему остаются старые трассы с характером.

В целом проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера. Хотя бывают и исключения. Например, трасса в Остине – она хороша и для квалификации, и для гонки. Но у нас есть много трасс, куда мы приезжаем больше ради болельщиков, а вот сами трассы нам мало что дают с точки зрения гонок.

Вы просто едете по трассе друг за другом, а решает все квалификация. Со спринтами тоже нужно поработать. Но нам нужно сделать так, чтобы сами гонки стали интереснее.

В некоторых спринтах мы просто едем друг за другом. Например, в следующем году один из спринтов пройдет на Гран-при Сингапура. И я могу сказать, что за эти 19 кругов спринта обгонов вы не увидите. Хотя в целом «Формула-1 » все же движется в правильном направлении», – рассказал Хэмилтон.

