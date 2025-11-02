  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера»
0

Льюис Хэмилтон: «Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера»

Хэмилтон высказался о проблеме новых автодромов в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением об изменениях на трассах чемпионата в последние годы, а также отметил, что большинство новых треков оказываются не слишком интересными для гонок.

«Сейчас у гонщика даже не существует опасности, что называется, зайти слишком далеко с точки зрения безопасности. Просто потому, что сейчас трассы отличаются от того, что мы видели в 1990-х и начале 2000-х годов. Когда в зонах безопасности была обычная трава и перестаравшись ты мог за это поплатиться.

Речь о том, что [в случае ошибки] ты мог застрять в гравии или повредить машину. В то время как сегодня ты можешь просто взять чуть шире и просто вернуться на трек. Не сказал бы, что мне это нравится, но тут уже ничего не поделаешь. И здорово, что у нас по-прежнему остаются старые трассы с характером.

В целом проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера. Хотя бывают и исключения. Например, трасса в Остине – она хороша и для квалификации, и для гонки. Но у нас есть много трасс, куда мы приезжаем больше ради болельщиков, а вот сами трассы нам мало что дают с точки зрения гонок.

Вы просто едете по трассе друг за другом, а решает все квалификация. Со спринтами тоже нужно поработать. Но нам нужно сделать так, чтобы сами гонки стали интереснее.

В некоторых спринтах мы просто едем друг за другом. Например, в следующем году один из спринтов пройдет на Гран-при Сингапура. И я могу сказать, что за эти 19 кругов спринта обгонов вы не увидите. Хотя в целом «Формула-1» все же движется в правильном направлении», – рассказал Хэмилтон.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при США
трассы
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Возможность снова стать руководителем команды «Формулы-1» меня не привлекает»
36 минут назад
Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле
сегодня, 18:48
Оливер Бермэн: «Стараюсь брать пример с Ферстаппена. прямо сейчас именно он является самым талантливым и быстрым гонщиком «Ф-1»
сегодня, 17:55
Берни Экклстоун: «Переход в «Индикар» пошел бы на пользу Мику Шумахеру»
сегодня, 17:06
Джеймc Хинчклифф: «Норрис после неудачи может шутить и улыбаться. Из Хэмилтона же в плохой день и трех слов не вытянуть»
сегодня, 16:29
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» может заработать очки во всех оставшихся гонках сезона»
сегодня, 15:59
Валттери Боттас: «Мы с Пересом способны думать в первую очередь о команде, а не о том, как опередить друг друга»
сегодня, 15:49
Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»
сегодня, 15:40
Главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен невероятен. Он помогает объединить команду»
сегодня, 15:00
Джеймс Воулз: «Цель на гоночный уик-энд в Бразилии – провести его максимально целостно и постараться заработать как можно больше очков»
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50