Джордж Расселл: «Я сломал подголовник при вылете в гравий – голова сильно билась»

Джордж Расселл сообщил, что колебания шлема разрушили его подголовник во время поездки в гравий.

Квалификация на Гран-при Сан-Паулу закончилась для пилота в гравийной ловушке, из которой Расселл не смог выбраться. После сессии Джордж рассказал, насколько активно болид подпрыгивал.

«Если честно, голова очень жестко разболелась. Я сломал подголовник – голова так сильно билась. Довольно неприятный опыт», – отметил гонщик.

Сама машина в результате вылета не пострадала:

«Повреждений быть не должно. Там очень много гравия, так что ребятам придется разобрать болид и убедиться, что весь гравий устранен. Но все должно быть в порядке».

Несмотря на печальное завершение квалификации, Расселл остался на третьей строчке.

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