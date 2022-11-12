Джордж Расселл: «Хотел развернуться и застрял в гравии – не самое мудрое решение в моей жизни»

Пилот прокомментировал вылет в гравий в квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

Несмотря на ошибку, Расселлу удалось завершить сессию на третьем месте, так как после инцидента над трассой пошел сильный дождь. Джордж рассказал, как пытался выбраться из гравийной ловушки, но потерпел неудачу, из-за чего сессию прервали красными флагами.

«Я потерял заднюю часть и слишком ее загрузил. Я хотел развернуться на 360 градусов, и задние колеса застряли в гравии. Пожалуй, не самое мудрое решение в моей жизни. Но оказалось, что все решил первый круг», – сообщил британец.

Джордж признался, что испытывает «смешанные чувства», так как показал неплохой результат:

«Мы выехали одними из последних, и это уникальный опыт: по ходу круга дождь становился сильнее и сильнее. В последнем повороте трек был гораздо более мокрым, чем круг назад. Нужно было пилотировать очень осторожно.

Огромные поздравления Кевину [Магнуссену] и «Хаасу». Это и есть настоящая и спорт в целом – безумные результаты. Для нас третье место – хороший итог перед спринтом».

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

Квалификация остановлена красными флагами после вылета Расселла в гравий. Магнуссен на промежуточном поуле, над трассой усилился дождь

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