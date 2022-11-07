Матешиц одобрил строительство новой аэротрубы «Ред Булл» перед смертью

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«Ред Булл» подтвердил, что будет работать над созданием новой аэротрубы.

Инвестиции одобрил сооснователь компании Дитрих Матешиц – это было одно из его последних решений, касающихся команды, рассказал руководитель команды Кристиан Хорнер. Матешиц ушел из жизни в октябре.

«Когда ввели новые правила работы в аэротрубе, стало понятно, что эффективность нашего оборудования просто несопоставима с тем, в каком направлении движутся правила. Поэтому мы были вынуждены пойти на большие инвестиции.

Если посмотреть на то, как развивается мир, сейчас все более и более важную роль играют компьютерные симуляции. Мы должны были действовать достаточно смело, чтобы отказаться от аэротруб на будущее. Но, к сожалению, [в «Формуле-1»] есть культура страха, а не культура принятия», – пояснил Хорнер.

Хорнер и глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи выступали за полный отказ «Ф-1» от аэротруб. В данный момент команда работает с оборудованием, доставшимся еще от команды «Эрроуз», которая завершила выступления в 2002 году.

Советник команды Гельмут Марко сообщил, что новая аэротруба заработает, «вероятно, через два-три года».

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