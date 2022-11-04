В «Ред Булл» изменится структура управление после смерти Матешица – на команду «Ф-1» это не повлияет (Motorsport)

Компания «Ред Булл» определилась с новой стратегией руководства и управления.

После смерти сооснователя и совладельца «Ред Булл» , его сын Марк отослал команде «Формулы-1» письмо, в котором сказано, что «согласно воле его отца» и в соответствии с договоренностями с «тайскими партнерами», для компании «Ред Булл» будет создана новая структура управления.

В управляющий состав из трех человек войдут Франц Вацлавик (генеральный директор), Александр Кирхмайер (финансовый директор) и Оливер Минцлафф (генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям).

Ожидается, что гоночное подразделение «Ред Булл» – команда «Формулы-1» и созданное моторное подразделение, – будут находиться в ведомстве Минцлаффа.

Почти наверняка данные изменения в руководстве компании никак не повлияют на работу гоночной команды «Ред Булл», за деятельность которой продолжит отвечать .

«Ред Булл» спустя 8 лет вернулся на вершину «Формулы-1». Эту победу команда посвятила умершему основателю