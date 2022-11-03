Гельмут Марко: «Хаас» выберет ветерана на место Шумахера, предполагаю»

Советник ожидает, что покинет «Хаас».

Контракт Мика истекает в конце 2022 года. Главным претендентом на кокпит в «Хаасе» считается резервный гонщик Нико Хюлькенберг.

«Когда команда так активно и публично тебя критикует, как иногда случилось, это показывает, что доверия не хватает.

В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного большого таланта в паре с Магнуссеном. Но в данный момент я не вижу никого, кто соответствовал бы этим требованиям. Если посмотреть на ситуацию глазами команды, на кону большие деньги в Кубке конструкторов – даже разница между десятым и восьмым местами составляет несколько миллионов долларов. Предполагаю, «Хаас» выберет ветерана», – сказал австриец.

Марко согласился, что Хюлькенберг является серьезным кандидатом на место в американской команде, и выразил сожаление, что канал ServusTV, принадлежащий «Ред Булл», потеряет эксперта:

«Обидно за ServusTV. С другой стороны, Хюлькенберг доказал, что способен без тестов запрыгнуть в машину и стабильно дать результат. Это говорит о нем вполне определенно».

Гельмут высказался и об итогах года для Шумахера:

«При взгляде со стороны кажется, что первая часть вышла неудачной. Было много больших аварий, которые привели к серьезным потерям техники и денег – для команды это важная тема. Затем случались хорошие гонки, в Англии и Австрии. Во второй части сезона Шумахер выступает гораздо лучше. Ему не везло со стратегией «Хааса» и поломками».

Специалист уверен, что Мик может провести следующий сезон в роли резервного пилота и вернуться на решетку в 2024 году:

«Появятся вакансии, некоторые контракты истекут».

Нико Хюлькенберг о возвращении в «Ф-1»: «Я настроен относительно оптимистично, переговоры продолжаются»

Экс-пилот «Ф-1» Штук о «Хаасе»: «Ты дурак, если не берешь Шумахера на свободное место»