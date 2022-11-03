Гельмут Марко: «Хаас» выберет ветерана на место Шумахера, предполагаю»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ожидает, что Мик Шумахер покинет «Хаас».
Контракт Мика истекает в конце 2022 года. Главным претендентом на кокпит в «Хаасе» считается резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.
«Когда команда так активно и публично тебя критикует, как иногда случилось, это показывает, что доверия не хватает.
В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного большого таланта в паре с Магнуссеном. Но в данный момент я не вижу никого, кто соответствовал бы этим требованиям. Если посмотреть на ситуацию глазами команды, на кону большие деньги в Кубке конструкторов – даже разница между десятым и восьмым местами составляет несколько миллионов долларов. Предполагаю, «Хаас» выберет ветерана», – сказал австриец.
Марко согласился, что Хюлькенберг является серьезным кандидатом на место в американской команде, и выразил сожаление, что канал ServusTV, принадлежащий «Ред Булл», потеряет эксперта:
«Обидно за ServusTV. С другой стороны, Хюлькенберг доказал, что способен без тестов запрыгнуть в машину и стабильно дать результат. Это говорит о нем вполне определенно».
Гельмут высказался и об итогах года для Шумахера:
«При взгляде со стороны кажется, что первая часть вышла неудачной. Было много больших аварий, которые привели к серьезным потерям техники и денег – для команды это важная тема. Затем случались хорошие гонки, в Англии и Австрии. Во второй части сезона Шумахер выступает гораздо лучше. Ему не везло со стратегией «Хааса» и поломками».
Специалист уверен, что Мик может провести следующий сезон в роли резервного пилота «Феррари» и вернуться на решетку в 2024 году:
«Появятся вакансии, некоторые контракты истекут».
Нико Хюлькенберг о возвращении в «Ф-1»: «Я настроен относительно оптимистично, переговоры продолжаются»
Экс-пилот «Ф-1» Штук о «Хаасе»: «Ты дурак, если не берешь Шумахера на свободное место»
Комментарии