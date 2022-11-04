Тото Вольфф предложил ввести в «Ф-1» обязательный зимний перерыв: «Руководители многих команд бы этого хотели»

Исполнительный директор заявил, что «Формуле-1» стоит рассмотреть введение обязательного перерыва в зимний период, чтобы дать отдых сотрудникам.

В «Формуле-1» действует правило, согласно которому по ходу летнего перерыва в чемпионате команды уходят в отпуск – и им не разрешается работать на своих базах.

«Здорово, что в этом году сезон заканчивается на пару недель раньше, чем это происходило обычно в последнее время (в «Ф-1» специально решили закончить сезон до начала Чемпионата мира по футболу в Катаре), потому что все работают на пределе. И мне кажется, что уже в следующем сезоне можно будет ввести обязательный зимний перерыв – мы над этим работаем.

Не все с этим согласны. Перерыв в 2-3 недели точно не будет лишним. С другой стороны, многие сотрудники на базе будут вынуждены работать в Рождество и на Новый Год. Но да, для гоночной команды сотрудников, которая за сезон преодолевает огромные расстояния, такой перерыв явно не будет лишним.

Руководители многих команд «Формулы-1» хотели бы зимой воспроизвести то, что мы делаем с летним перерывом. Как минимум сделать выходными днями Рождественские праздники и две недели после Нового Года. Данная идея еще обсуждается, но то, что это вообще происходит – определенно хороший знак», – рассказал Вольфф.

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