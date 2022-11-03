Экс-пилот «Ф-1» Штук о «Хаасе»: «Ты дурак, если не берешь Шумахера на свободное место»

Бывший гонщик «Формулы-1» в недоумении от отношения «Хааса» к Мику Шумахеру.

Штук раскритиковал руководителя команды за то, что «Хаас» еще не продлил контракт с немецким пилотом. Вариант с «Ауди» в 2026 году Ханс-Йоахим считает нереалистичным, если Шумахер не сохранит место в «Формуле-1».

«К сожалению, говорить об «Ауди» слишком рано, потому что первый сезон команды состоится только в 2026-м. Если Мик к тому моменту не будет выступать в «Формуле-1», значит, он уйдет насовсем. Нужно очень четко это понимать.

Хотел бы снова ясно выразить свое мнение: я считаю, что Мик заслуживает место в «Формуле-1». Он показал, что способен великолепно управляться с машиной и быстро пилотировать. Молодой гонщик должен иногда разбивать болиды, ведь он не знает, где предел.

Гюнтер Штайнер, без сомнения, допустил ошибку своей критикой и ненужным давлением на Мика. Если есть место, и ты не берешь Мика, значит, ты дурак! Он станет большим пилотом в будущем на подходящей машине», – сказал Штук в эфире ServusTV.

Конкурентом Шумахера в борьбе за кокпит «Хааса» в 2023 году считается резервный гонщик .

Мик Шумахер: «Приятно слышать, что «Ауди» ищет немецкого гонщика, но до всего этого пока далеко»

Хюлькенберг стал «явным фаворитом» на место в «Хаасе» в 2023 году (It.motorsport)