«Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге
«Макларен» высказался о любви к своим пилотам.
После завоевания Кубка конструкторов на Гран-при Сингапура британская команда выложила пост с фотографиями Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«LN4 + OP81 🧡», – написал «Макларен».
На первом круге Ландо и Оскар дошли до контакта, после чего австралиец возмутился действиями напарника. Норрис занял третье место, Пиастри – четвертое.
Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»
Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»
Опубликовал: Михаил Ширяев
