  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге
Фото
5

«Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге

«Макларен» высказался о любви к своим пилотам.

После завоевания Кубка конструкторов на Гран-при Сингапура британская команда выложила пост с фотографиями Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«LN4 + OP81 🧡», – написал «Макларен».

На первом круге Ландо и Оскар дошли до контакта, после чего австралиец возмутился действиями напарника. Норрис занял третье место, Пиастри – четвертое.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»

Фото: соцсети команды «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОскар Пиастри
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен обошел меня в первом повороте, то именно он бы и выиграл гонку»
44 минуты назад
Пиастри предположительно отключил радио во время поздравления Брауна с Кубком конструкторов
15сегодня, 18:06
Фернандо Алонсо: «Преимущество в шинах дало мне возможность атаковать и обгонять»
5сегодня, 17:54
Карлос Сайнс о 10-м месте в Сингапуре: «Провел 50 кругов на «медиуме» без потери темпа, а потом летел на «софте»
5сегодня, 17:52
Макс Ферстаппен: «Для борьбы за титул нужно доминировать, сейчас это не так»
19сегодня, 17:24
Тото Вольфф: «Полагаю, Норрис и Пиастри начнут чуть сильнее выставлять локти»
2сегодня, 17:23
«Макларен» выложил командное фото после завоевания Кубка конструкторов
1сегодня, 17:07Фото
Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Любой гонщик на моем месте действовал бы так же»
16сегодня, 17:00
Лоран Мекьес: «У Цуноды была очень слабая суббота – это стоило ему очков»
6сегодня, 16:58
Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»
2сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото