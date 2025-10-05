«Макларен» посвятил пост Норрису и Пиастри: «LN4 + OP81 🧡». Гонщики дошли до контакта на первом круге

«Макларен» высказался о любви к своим пилотам.

После завоевания Кубка конструкторов на Гран-при Сингапура британская команда выложила пост с фотографиями Ландо Норриса и Оскара Пиастри .

«LN4 + OP81 🧡», – написал «Макларен».

На первом круге Ландо и Оскар дошли до контакта, после чего австралиец возмутился действиями напарника. Норрис занял третье место, Пиастри – четвертое.

Оскар Пиастри о контакте с Норрисом: «Нормально, что Ландо выталкивает меня с трассы? Дерьмово он избежал соперника, раз врезался в напарника»

Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»

Фото: соцсети команды «Макларен»