Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен обошел меня в первом повороте, то именно он бы и выиграл гонку»

Расселл считает старт ключом к победе в Сингапуре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что решающую роль в победе сыграл то, что ему удалось сохранить лидерство в гонке на старте заезда.

«Решение «Ред Булл » стартовать на «софте» было очень умным ходом. Потому что если бы Макс обошел меня в первом повороте, то, если честно, именно он бы в итоге и выиграл гонку. Потому что обгонять было очень трудно.

Вы сами могли видеть, что скорость Ландо Норриса была выше, но он так и не сумел обогнать Ферстаппена. Хотя каждый круг висел у него на хвосте, находясь в пределах секунды. Если у Ландо не получилось обогнать Макса, то я сомневаюсь, что сам бы смог это сделать. Так что ключевым моментом гонки стал хорошо проведенный старт», – рассказал Расселл.

