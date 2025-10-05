  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Преимущество в шинах дало мне возможность атаковать и обгонять»
5

Фернандо Алонсо: «Преимущество в шинах дало мне возможность атаковать и обгонять»

Алонсо доволен гонкой в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что ему понравилась гонка и он был удовлетворен скоростью болида и эффективной работой с шинами.

«Хорошая гонка. Наша машина была быстрой на первом отрезке, создали неплохой отрыв, а шины «софт» продержались дольше, чем мы предполагали. И для нас это хорошие новости.

Но затем произошла заминка и пит-стоп мы провели очень медленно. Однако на втором отрезке машина все равно была весьма быстрой.

Было и несколько интересных сражений. На трассе в Сингапуре очень сложно обгонять, но как я уже говорил, на нашей стороне было преимущество по составу шин. На второй отрезок очень многие перешли на «хард», а я на «медиум». Это было отличным решением команды, которое дало мне возможность атаковать и обгонять», – рассказал Алонсо.

«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
