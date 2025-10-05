Карлос Сайнс о 10-м месте в Сингапуре: «Провел 50 кругов на «медиуме» без потери темпа, а потом летел на «софте»

Сайнс объяснил, как ему удалось пробиться на 10-е место в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » поделился впечатлениями от Гран-при Сингапура, где стартовал с конца решетки после дисквалификации и прорвался на 10-е место.

Испанец проехал на «медиуме» 50 кругов, после чего перешел на «софт».

«Довольно неожиданная гонка. Этим утром мы ждали появления машин безопасности и надеялись на дождь – такой, как прошедший перед гонкой – чтобы совершить камбэк. В итоге была сухая скучная гонка без сэйфти-кара.

Однако у нас был хороший гоночный темп, который позволил нам расширить первый отрезок и сдержать позади болиды на более свежих шинах. Затем мы перешли на «софт», на котором просто летели. Мне удалось обогнать пять или шесть машин и попасть в очки.

На старте я действовал спокойно, и да, я реализовал ключевой момент для своей гонки: провел 50 кругов на «медиуме» без потери темпа. Нам наконец удалось добиться хорошего результата, хотя в целом по темпу мы в середине пелотона. Это непросто, но сегодня мы справились», – сказал Сайнс .

