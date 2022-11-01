Нико Хюлькенберг о возвращении в «Ф-1»: «Я настроен относительно оптимистично, переговоры продолжаются»
Нико Хюлькенберг высказался о возможном возращении в «Формулу-1» в 2023 году.
Хюлькенберг считается кандидатом на место Мика Шумахера в «Хаасе». В нынешнем сезоне Нико является запасным «Астон Мартин», в следующем году резервными пилотами британской команды будут Стоффель Вандорн и Фелипе Другович.
«В конечном счете, это не мое решение. Его принимаю не я.
Переговоры все еще продолжаются. Я настроен относительно оптимистично, но нам нужно еще немного потерпеть», – сказал Хюлькенберг Servus TV о выступлениях в 2023-м.
Вандорн – новый резервный гонщик «Астон Мартин»
Хюлькенберг стал «явным фаворитом» на место в «Хаасе» в 2023 году (It.motorsport)
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