Нико Хюлькенберг о возвращении в «Ф-1»: «Я настроен относительно оптимистично, переговоры продолжаются»

Теги возможные переходы Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Стоффель Вандорн Хаас Мик Шумахер Фелипе Другович Авто

Нико Хюлькенберг высказался о возможном возращении в «Формулу-1» в 2023 году.

Хюлькенберг считается кандидатом на место Мика Шумахера в «Хаасе». В нынешнем сезоне Нико является запасным «Астон Мартин», в следующем году резервными пилотами британской команды будут Стоффель Вандорн и Фелипе Другович.

«В конечном счете, это не мое решение. Его принимаю не я.

Переговоры все еще продолжаются. Я настроен относительно оптимистично, но нам нужно еще немного потерпеть», – сказал Хюлькенберг Servus TV о выступлениях в 2023-м.

Вандорн – новый резервный гонщик «Астон Мартин»

Хюлькенберг стал «явным фаворитом» на место в «Хаасе» в 2023 году (It.motorsport)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные