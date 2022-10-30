Джордж Расселл: «Забыл ощущения от галопирования, оно почти исчезло»

Джордж Расселл сообщил, что подскоки болида больше не являются проблемой для «Мерседеса».

Немецкая команда страдала от галопирования сильнее, чем большинство соперников, однако теперь трудности позади.

«Оно почти исчезло. Я считаю, что пара небольших изменений, которые внедрила , безусловно, помогли. Учитывая доработки в правилах на следующий год, мы почти на 100 процентов уверены, что полностью устраним галопирование.

Забавно: в какой-то момент я забыл, каково это – пилотировать машину без галопирования, а теперь, честно говоря, забыл ощущения от галопирования», – отметил Расселл на Гран-при Мехико.

Напарник Джорджа Льюис Хэмилтон пока не забыл о подпрыгиваниях болида:

«Я это чувствую, машина по-прежнему подскакивает на прямых. Но не так жестко, как в начале года. Команда провела потрясающую работу, чтобы исправить ситуацию».

Джордж Расселл: «Мы можем победить «Ред Булл» – у «Мерседеса» быстрейшая машина на Гран-при Мехико»

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