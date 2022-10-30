Джордж Расселл: «Мы можем победить «Ред Булл» – у «Мерседеса» быстрейшая машина на Гран-при Мехико»
Джордж Расселл оценил шансы на победу «Мерседеса» на Гран-при Мехико.
Расселл стартует вторым, следом на стартовой решетке расположится его напарник Льюис Хэмилтон. Джордж уверен, что «Мерседес» может бросить вызов обладателю поула Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
«Я считаю, что в этот уик-энд у нас быстрейшая машина. Если у тебя быстрейшая машина, нет причин полагать, что невозможно выиграть гонку.
Сегодня Макс выступил превосходно, что он стабильно делает неделю за неделей. Но обогнать его будет очень трудно – они («Ред Булл») отыгрывают где-то три десятые на прямой. Безусловно, мы можем победить «Ред Булл», определенно. Однако не думаю, что получится совершить обгон на трассе – надо работать со стратегией. Учитывая, что мы впереди вдвоем с Льюисом, можно действовать агрессивно», – отметил Расселл.
Джордж Расселл: «Мерседес» заслуживал поул, но я проехал ужасный круг»
Гран-при Мехико-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – второй, Хэмилтон – третий
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