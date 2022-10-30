Джордж Расселл: «Мы можем победить «Ред Булл» – у «Мерседеса» быстрейшая машина на Гран-при Мехико»

Джордж Расселл оценил шансы на победу «Мерседеса» на Гран-при Мехико.

Расселл стартует вторым, следом на стартовой решетке расположится его напарник . Джордж уверен, что «Мерседес» может бросить вызов обладателю поула из .

«Я считаю, что в этот уик-энд у нас быстрейшая машина. Если у тебя быстрейшая машина, нет причин полагать, что невозможно выиграть гонку.

Сегодня Макс выступил превосходно, что он стабильно делает неделю за неделей. Но обогнать его будет очень трудно – они («Ред Булл») отыгрывают где-то три десятые на прямой. Безусловно, мы можем победить «Ред Булл», определенно. Однако не думаю, что получится совершить обгон на трассе – надо работать со стратегией. Учитывая, что мы впереди вдвоем с Льюисом, можно действовать агрессивно», – отметил Расселл.

Джордж Расселл: «Мерседес» заслуживал поул, но я проехал ужасный круг»

Гран-при Мехико-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – второй, Хэмилтон – третий

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