Зак Браун о штрафе «Ред Булл»: «Санкции должны быть гораздо суровее в будущем»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал штраф «Ред Булл».
Команда из Милтон-Кейнса выплатит семь миллионов долларов за нарушение потолка расходов в 2021 году. Кроме этого, «Ред Булл» на десять процентов ограничили в исследованиях аэродинамики.
«Я рад, что мы узнали правду, и результат оказался тем, что мы и ожидали: одна команда нарушила лимит, а девять остальных работали в пределах потолка. Так что единственное верное решение – штрафные меры.
Если ФИА хочет действовать эффективно, чтобы наказание послужило уроком остальным при таких нарушениях, санкции должны быть гораздо суровее в будущем.
Мы надеемся, что выводы будут сделаны, и все команды выработают четкое понимание правил, чтобы избежать дальнейших нарушений. Мы рады, что ФИА решила действовать, однако надеемся, что в будущем меры против команд, преднамеренно нарушающих регламент, будут более серьезными», – заявил Браун.
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль также высказал свою позицию.
«Можно спорить о штрафе – полного согласия никогда не будет. Для «Формулы-1» хорошо, что ФИА не оставила провинившихся без наказания», – приводит слова специалиста Auto Motor und Sport.
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