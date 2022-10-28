Зак Браун о штрафе «Ред Булл»: «Санкции должны быть гораздо суровее в будущем»

Исполнительный директор прокомментировал штраф «Ред Булл».

Команда из Милтон-Кейнса выплатит семь миллионов долларов за нарушение потолка расходов в 2021 году. Кроме этого, «Ред Булл» на десять процентов ограничили в исследованиях аэродинамики.

«Я рад, что мы узнали правду, и результат оказался тем, что мы и ожидали: одна команда нарушила лимит, а девять остальных работали в пределах потолка. Так что единственное верное решение – штрафные меры.

Если ФИА хочет действовать эффективно, чтобы наказание послужило уроком остальным при таких нарушениях, санкции должны быть гораздо суровее в будущем.

Мы надеемся, что выводы будут сделаны, и все команды выработают четкое понимание правил, чтобы избежать дальнейших нарушений. Мы рады, что ФИА решила действовать, однако надеемся, что в будущем меры против команд, преднамеренно нарушающих регламент, будут более серьезными», – заявил Браун.

Руководитель «Макларена» также высказал свою позицию.

«Можно спорить о штрафе – полного согласия никогда не будет. Для «Формулы-1» хорошо, что ФИА не оставила провинившихся без наказания», – приводит слова специалиста Auto Motor und Sport.

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