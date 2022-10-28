Льюис Хэмилтон: «Планирую многолетний контракт с «Мерседесом». Нам нужно вернуть титул»

Льюис Хэмилтон высказался о длительности новой сделки с «Мерседесом».

Текущий контракт Льюиса рассчитан до конца 2023 года. Хэмилтон заявлял, что работает над новым соглашением.

«Я не ставлю ограничения, честно говоря. Я планирую заключить многолетний контракт со своей командой. Я действительно не знаю, что нас ждет в ближайшие пять лет, мы все еще работаем над этим.

Есть и другие замечательные вещи [за пределами «Формулы-1»] – к примеру, на этой неделе я запустил кинокомпанию. Но я чувствую себя отлично – и психологически, и физически. Считаю, вместе мы все еще можем достичь большего. Просто не знаю [какими будут сроки]», – отметил британец.

Льюис также пошутил о том, как будет себя ощущать в случае ухода из «Ф-1»:

«Может, стоит подумать дважды, ведь тогда я стану самым возрастным пилотом!»

Семикратный чемпион сообщил, что пока не испытывает проблем с мотивацией, несмотря на трудный сезон.

«Каждый год спрашиваешь себя, на что ты готов пойти, можешь ли выкладываться так, как в начале карьеры, если не больше. Если настанет момент, когда я начну плыть по инерции, то, значит, мне тут не место, я не заслуживаю выступать в «Ф-1», нужно уходить.

Я задаю себе вопрос о том, могу и хочу ли я гоняться, и ответ «да». Разумеется, есть чемпионство, которое нам нужно вернуть, и мне нравится эта миссия и вызов, с которым мы столкнулись.

[В 2022 году] команда сплотилась, объединилась, мы стали ближе друг к другу, более открытыми, не боялись показать свою уязвимость. Это очень интересный процесс, и я благодарен, что являюсь его частью. Мне не терпится вернуться к успеху, когда мы наконец одержим победу и выиграем чемпионат. Это будет означать, что тяжелые моменты случились не напрасно».

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