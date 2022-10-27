Хэмилтона не порадовал бы пересмотр итогов сезона-2021: «Ущерб уже нанесен»

высказался о гипотетическом сценарии с пересмотром итогов сезона-2021.

Пилот упустил титул в борьбе с гонщиком «Ред Булл» . Как оказалось позже, «Ред Булл» превысил потолок расходов в 2021 году. У Ферстаппена могут вычесть очки из прошлогодней таблицы, хотя такой вариант считается крайне маловероятным.

Хэмилтон ответил на вопрос, принесло бы ему удовлетворение чемпионство, завоеванное таким способом:

«Нет, потому что ущерб уже нанесен. У меня сложилось мнение по поводу работы команды, наших достижений. Мы выложились по полной и поступали правильно – я этим горжусь.

Конечно, когда в Сингапуре начались разговоры о потолке расходов, всплыли эмоции. Ты в каком-то смысле оставил их позади, а тут они возвращаются – словно еще один удар. Нужно их подавлять и двигаться дальше».

Льюис рассказал, как справлялся после скандального Гран-при Абу-Даби.

«Такое ощущение, что все произошло несколько лет назад. Конечно, это что-то душераздирающее, сокрушительное – можно называть как угодно. Собирался ли я по-настоящему не возвращаться? Я не тот человек, который легко сдается.

Действительно болезненным был тот факт, что в «Ф-1» может такое случится. Ты ожидаешь, что все будет сделано правильно. А в итоге исход чемпионата, ради которого такое количество людей упорно трудились, определяет ошибочное решение.

Пожалуй, это единственный аспект. Дело не в том, что я разлюбил работу в команде или гонки. Ты можешь потерять титул из-за неправильных действий организации, вот о чем я думал. Но я был с семьей, и это стало лучшим способом восстановиться. Я выделил все свое время детям (племяннику и племяннице – Sports.ru), строил с ними снеговиков и просто был рядом. Без них я бы завяз», – сообщил Льюис.

Пилот поделился мнением о том, была ли ошибка бывшего гоночного директора намеренной:

«Я не знаю. Думаю, было принято неправильное решение. Уверен, сказалось эго, ситуация быстро менялась, с ним связывались люди. Мне не кажется, что решение было особенно целенаправленным».

Хэмилтон заявил, что не зацикливается на сезоне-2021.

«Я оставил все позади. Не хочу жить прошлым. В 2007 году у меня случилось такое – я был молод, не спал по ночам [из-за проигранного титула]. Негативный опыт. Если цепляешься за негатив, за ненависть или что-то еще, это не дает развиваться.

Я иду вперед. С прошлым я не могу ничего поделать – я отдал все силы, пошел на жертвы. Но я готов пойти на это снова», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

«Ред Булл» накажут ограничением работы в аэротрубе и серьезным штрафом, объявление ожидается в ближайшие дни (AMuS)

Выводы расследования скандального финала в «Ф-1»: ошибку признали, но оправдали ее огромным давлением. Оттуда – реформы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram