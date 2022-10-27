Льюис Хэмилтон: «Обсудим новую сделку с «Мерседесом» в ближайшие месяцы»

Льюис Хэмилтон скоро обсудит новое соглашение с «Мерседесом».

Контракт Льюиса истекает в конце сезона-2023. 37-летний гонщик отметил, что уважает решение из завершить карьеру, однако сам пока не планирует уходить.

«В конце каждого годы ты думаешь о планах, пытаешься проанализировать, какими будут ближайшие три-пять лет. Сложно рассуждать о десятилетнем плане. Где я себя вижу? Чем хочу заниматься? Каковы мои цели? У меня есть бизнес-вопросы, есть много позитивных вещей, которые получаются очень успешными вне «Ф-1».

Я горжусь Себом, его достижениями и выбором, но я не принимаю решение, ориентируясь на других. У него есть дети, а у меня пока нет семьи. Я по-прежнему на 100 процентов нацелен [на «Формулу-1»]. Могу представить, что с семьей трудно быть на 100 процентов сосредоточенным на работе – ты жертвуешь тем, что очень многое для тебя значит. У нас разные пути.

Могу ли я представить, что буду выступать после 40 лет? Возможно. Но новая сделка будет. Я бы сказал, мы обсудим ее в ближайшие несколько месяцев.

Моя цель – оставаться с «Мерседесом». Мы вместе с тех пор, как мне исполнилось 13. – моя семья. Они сохранили меня после исключения из школы, поддерживали меня во всем, что было в 2020-м (социальные инициативы Льюиса – Sports.ru), вместе со мной пережили мои ошибки, дерьмо в прессе, взлеты и падения. Я действительно верю в этот бренд, в людей, которые работают в организации.

И я хочу быть лучшим командным игроком ради них, поскольку считаю, что мы способны сделать бренд еще лучшее – более доступным, более сильным. Думаю, я могу стать важной частью этого пути.

Но я по-прежнему намерен гоняться. Мне нравится то, что я делаю. Я гоняюсь уже 30 лет и не чувствую, что должен прекращать. Считаю, сейчас я все еще отрабатываю свой хлеб, скажем так. Тем не менее, хочется выступать еще лучше. Так что я останусь на какое-то время», – сообщил семикратный чемпион мира.

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