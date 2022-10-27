Тото Вольфф: «Надеюсь, в Мексике сможем навязать борьбу «Ред Булл»

Исполнительный директор поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«Вообще мне бы следовало прикусить язык и избегать прогнозов. В этом сезоне порой я говорил, что мы должны хорошо смотреться на какой-то конкретной трассе, а на деле мы выступали не очень хорошо. И наоборот.

Но на бумаге наши шансы на трассе в Мексике смотрятся хорошо. Учитывая общие проблемы с лобовым сопротивлением, наша машина должна неплохо смотреться в условиях разреженного воздуха. Хорошо и то, что гонки проходят две недели подряд – надеюсь, мы сможем навязать борьбу , – рассказал Вольфф.

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