Тото Вольфф: «Надеюсь, в Мексике сможем навязать борьбу «Ред Булл»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Мексики Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Мексики.

«Вообще мне бы следовало прикусить язык и избегать прогнозов. В этом сезоне порой я говорил, что мы должны хорошо смотреться на какой-то конкретной трассе, а на деле мы выступали не очень хорошо. И наоборот.

Но на бумаге наши шансы на трассе в Мексике смотрятся хорошо. Учитывая общие проблемы с лобовым сопротивлением, наша машина должна неплохо смотреться в условиях разреженного воздуха. Хорошо и то, что гонки проходят две недели подряд – надеюсь, мы сможем навязать борьбу «Ред Булл», – рассказал Вольфф.

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