  • Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»
10

Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»

Расселл ждет от «Мерседеса» более слаженной работы.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил недовольство действиями команды на Гран-при Мехико.

Расселл был разочарован тем, что в «Мерседесе» слишком долго тянули с решением об обмене позициями между Джорджем и Андреа Кими Антонелли. В итоге Расселл так и не сумел обогнать Оливера Бермэна, и в конце заезда, как и обещал, вернул позицию напарнику.

«Обычно мы действуем как одна команда. И сейчас главная задача «Мерседеса» – борьба за второе место в Кубке конструкторов. При этом я видел, что у Кими [Антонелли] возникли трудности с обгоном Бермэн.

Я находился с ними в общем DRS-паровозике, и пока мои шины были в хорошем состоянии, я был готов атаковать. Но в итоге мы слишком долго с этим тянули, так что к тому моменту [когда Антонелли поступил приказ пропустить Расселла] в обмене позициями уже не было смысла. Нужно было либо проводить его сразу, либо не проводить вообще».

Расселл также прокомментировал свои возмущенные высказывания при общении со своим гоночным инженером Маркусом Дадли:

«Понятно, что Маркус в этой ситуации вообще был ни в чем не виноват, он просто передавал сообщения [от стратегов команды]. Ясно, что не он принимает решения. Так что да, нам с командой нужно будет все обсудить. Ведь в конечном счете я сейчас не сражаюсь с Кими за позицию в чемпионате, это наша команда борется с «Феррари» и «Ред Булл» за второе место в Кубке конструкторов. Мы же в итоге финишировали 6-м и 7-м, но все могло сложиться иначе», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
