Льюис Хэмилтон о возможном начале эры Ферстаппена в «Ф-1»: «Рано об этом говорить – «Феррари» была быстрее «Ред Булл» в квалификациях»

Пилот «Мерседеса» выразил сомнения в том, что в «Формуле-1» началась эра .

По мнению Хэмилтона, на самом деле преимущество и Ферстаппена в этом сезоне было не столь подавляющим, как может показаться, если смотреть на отрыв в общем зачете.

«Пока об этом рано говорить. Если они будут доминировать и в следующем году – тогда да. Но в этом году «Феррари» была быстрее «Ред Булл» в квалификациях. И если взять максимально возможный темп на круге по ходу дистанции всего сезона, «Феррари», вероятно, тоже была быстрее.

Теперь все, что нужно сделать «Феррари» – это прибавить в гоночном темпе. И они догонят «Ред Булл». Нам же нужно будет взобраться на значительно более крутую гору, но я надеюсь, что в этом нет ничего невозможного», – рассказал Хэмилтон.

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