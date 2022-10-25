«Ред Булл» накажут ограничением работы в аэротрубе и серьезным штрафом, объявление ожидается в ближайшие дни (AMuS)

В ближайшие дни ожидается развязка скандала, связанного с нарушением финансового регламента со стороны «Ред Булл».

Австрийская команда превысила лимит расходов в 2021 году. Как сообщает редактор Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт, ФИА выпишет «Ред Булл» большой штраф, а также ограничит работу в аэротрубе, коллектив из Милтон-Кейнса пошел на соглашение о признании нарушения. Объявление планировали сделать в субботу или воскресенье во время уик-энда в США, однако пресс-релиз отложили из-за смерти сооснователя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица.

Шмидт также не согласился с оправданиями руководителя «Ред Булл» , который утверждал, что команда не нарушала правила.

«Хорнер напирает на то, что можно по-разному интерпретировать расходы. Это правда, но ФИА создала рекомендации. Если бы «Ред Булл» их прочитал, то точно бы знал, как ФИА интерпретирует правила. Остальные девять команд следовали инструкциям.

Он также говорил об относящихся и не относящихся к делу статьях. Но все расходы относятся к делу. Если слишком много тратишь на кейтеринг, то технически это означает и перерасход на обновления. «Ред Булл» просто хотел работать на грани, такова культура команды.

Наказание будет включать в себя серьезный денежный штраф и ограничение времени работы в аэротрубе. Какой именно штраф, мы пока не знаем. Решение ожидается в среду, четверг или пятницу (26-28 октября – Sports.ru)», – рассказал Шмидт.

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