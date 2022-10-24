Гюнтер Штайнер о протесте на результат Алонсо и Переса: «ФИА должна действовать последовательно»

Гюнтер Штайнер объяснил протест «Хааса», повлиявший на результаты Гран-при США.

Команда посчитала, что («Альпин») и ( ) должны были показать черно-оранжевый флаг из-за повреждений и приказать заехать в боксы для починки болидов. В итоге Перес избежал наказания, а Алонсо, потерявший зеркало заднего вида в столкновении с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом, получил 30-секундный штраф. Благодаря этому поднялся на восьмое место.

«Я не настроен против каких-либо команд. С моей точки зрения, нужно быть последовательными. Регулятором является ФИА, и она должна действовать последовательно.

Если на болиде нет одного зеркала, а правила говорят, что зеркал должно быть два, как можно оправдываться, что произошел инцидент? Какие-то вещи допустимы, другие нет. И мы пытаемся разобраться, последовательны ли решения. Команда как минимум работает на будущее. На наш взгляд, все довольно просто: правила говорят, что зеркал должно быть два, и мне все равно, как потеряно одно из них.

Мы видели, как оно болтается, и в этот момент следовало показать черно-оранжевый флаг. А потом оно отлетело, и [Алонсо] нужно было дисквалифицировать, потому что у него не было детали, отвечающей за безопасность. Это как с подголовником – ты не можешь пилотировать, если он отошел», – сказал руководитель .

Штайнер прокомментировал случай с Пересом, повредившим переднее антикрыло:

«С передним крылом есть два подхода. Если теряешь [концевую пластину], все в порядке, если она болтается, то нет».

Магнуссену трижды в 2022 году показывали черно-оранжевый флаг из-за болтающейся пластины. Датчанин также поделился мнением:

«Важно принимать последовательные решения. Я, безусловно, осознаю, что такие детали могут отлететь, и это опасно. Но после того, как мне трижды показывали черно-оранжевый флаг, очень разочаровывает, что другие пилоты выступают с болтающимися деталями и не получают флаг. Я этого не понимаю».

Алонсо получил штраф в 30 секунд и переместился с 7-го на 15-е место в протоколе Гран-при США

«Альпин» подала протест на штраф Алонсо

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