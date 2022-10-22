Президент ФИА бен Сулайем встретился с Хорнером в паддоке «Ф-1» – стороны обсудили вопрос превышения бюджета со стороны «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем встретились в паддоке на Гран-при США.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг вероятного превышения бюджета со стороны «Ред Булл» в 2021 году. При этом в «Ред Булл» пока не давали официального ответа на результаты проверки ФИА.
Встреча Хорнера с бен Сулайемом продлилась 15 минут, а затем переговоры продолжились в моторхоуме «Ред Булл».
Считается, что «Ред Булл» и ФИА могут заключить сделку, в рамках которой команда признает вину, а детали о штрафе останутся конфиденциальными. Однако против этого уже высказывались многие руководители других команд «Формулы-1».
Ожидается, что переговоры между боссами «Ред Булл» и бен Сулайемом продолжатся по ходу гоночного уик-энда в Остине.
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