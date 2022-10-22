«Формула-1» работает над организацией новой гоночной серии для женщин (ESPN F1)

работает над созданием гоночной серии для женщин. Новый чемпионат войдет в общую структуру гонок поддержки «Формулы-1» под эгидой .

По информации ESPN F1, организаторы надеются успеть подготовить все, чтобы серия могла стартовать уже в 2023 году. Новая гоночная серия для женщин будет встроена в уже существующую структуру с «Формулой-2» и «Формулой-3».

В первом сезоне в чемпионате ожидается до 15 участников. Новая гоночная серия никак не будет связана с уже существующей серией W. По информации источников издания, новый чемпионат будет иметь молодежный статус и участвовать в нем будут девушки возрастом приблизительно не более 25 лет – в то время как в серии W выступают несколько женщин старшего возраста, которые, при объективной оценке ситуации, не имеют шансов попасть в «Формулу-1».

Новая серия для женщин будет работать с прицелом на то, чтобы спортсменки в дальнейшем могли переходить из нее в «Ф-3» и «Ф-2», с дальнейшей перспективой возможного попадания в «Формулу-1». Ожидается, что участвовать в новом чемпионате будут многие команды, у которых уже есть конюшни в «Ф-3» и «Ф-2».

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