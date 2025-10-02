Юки Цунода: «Показываю, что способен прибавить в сравнении с первой половиной сезона»

Цунода надеется добиться прогресса в оставшихся гонках.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал, что четко понимает свою цель на остаток сезона и будет стремиться демонстрировать стабильные выступления.

«Для меня цель ясна. Мне совершенно ясно, что я должен делать, просто пока продемонстрировать все это мне удалось только в одной гонке.

Вернувшись во второй половине сезона я всегда был в форме – я попадаю в третий сегмент квалификации, стараюсь набирать очки, так что я как минимум двигаюсь в правильном направлении. И я показываю, что способен прибавить в сравнении с выступлениями в первой половине сезона.

Так что мне нужно продолжать делать то, что я делаю, хотя понятно, что мне хочется большего. Но мне кажется, что результаты обязательно придут, если я продолжу прикладывать усилия», – рассказал Цунода.

