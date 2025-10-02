Макс Ферстаппен: «Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет»

Ферстаппен не переживает из-за шансов на титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что спокойно относится к своей текущей ситуации и не придает большого значения тому, насколько велики его шансы побороться за победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

«Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Со своей стороны я предпочитаю просто идти вперед, гонку за гонкой.

Отставание в 69 очков – это много. Особенно если учесть то, как развивались события по ходу сезона в целом. «Макларен» уверенно доминировал, и я не думаю, что картина внезапно изменится.

Так что я не слишком переживаю из-за всего этого. Просто стараюсь получать удовольствие от гонок в «Ф-1», от гонок вне «Ф-1», стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида.

Какие-то трассы будут подходить нам лучше, какие-то хуже. Возможно, трасса в Сингапуре как раз подходит нам хуже. Если мы выиграем – ну, значит выиграем, отлично. Если нет – значит нет. Жизнь все равно продолжается», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку