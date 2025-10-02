2

Макс Ферстаппен: «Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет»

Ферстаппен не переживает из-за шансов на титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что спокойно относится к своей текущей ситуации и не придает большого значения тому, насколько велики его шансы побороться за победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

«Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Со своей стороны я предпочитаю просто идти вперед, гонку за гонкой.

Отставание в 69 очков – это много. Особенно если учесть то, как развивались события по ходу сезона в целом. «Макларен» уверенно доминировал, и я не думаю, что картина внезапно изменится.

Так что я не слишком переживаю из-за всего этого. Просто стараюсь получать удовольствие от гонок в «Ф-1», от гонок вне «Ф-1», стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида.

Какие-то трассы будут подходить нам лучше, какие-то хуже. Возможно, трасса в Сингапуре как раз подходит нам хуже. Если мы выиграем – ну, значит выиграем, отлично. Если нет – значит нет. Жизнь все равно продолжается», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце многие вещи изменились – теперь все идет гладко»
16 минут назад
Фернандо Алонсо пошутил о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Макс сделал первый шаг к выступлениям в топ-гонках»
54 минуты назад
Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»
1сегодня, 15:50
Валттери Боттас: «Был близок к выступлению в Баку. Лишь за час до начала 1-й практики Рассел принял решение сесть за руль»
сегодня, 15:38
Джордж Расселл: «Чувствую себя лучше, но Сингапур – это Сингапур. Очень сложный Гран-при»
сегодня, 15:20
Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Буду делать все, что в моих силах»
2сегодня, 14:52
Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»
сегодня, 14:28
Льюис Хэмилтон: «Роско был самым важным существом в моей жизни, так что пережить случившееся было очень тяжело»
1сегодня, 13:57
Шарль Леклер: «Я бы сказал, что шансы Ферстаппена на титул – 20 процентов»
2сегодня, 13:35
Юки Цунода: «Показываю, что способен прибавить в сравнении с первой половиной сезона»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото