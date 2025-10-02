  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас: «Был близок к выступлению в Баку. Лишь за час до начала 1-й практики Рассел принял решение сесть за руль»
0

Валттери Боттас: «Был близок к выступлению в Баку. Лишь за час до начала 1-й практики Рассел принял решение сесть за руль»

Боттас был близок к замене Расселла в Баку.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что готовился к выступлению на Гран-при Азербайджана в пятницу, когда Джордж Расселл принял решение все-таки сесть за руль самому.

В Баку у Расселла были проблемы со здоровьем – он мучился с высокой температурой, – но в итоге решил участвовать в Гран-при.

«Я был очень близок к тому, чтобы выступить на Гран-при Азербайджана. Лишь за час до начала первой практики Джордж принял решение о том, что все-таки попробует сесть за руль.

Именно за час до начала сессии принимается окончательное решение – после чего выставляется положение педалей, регулируется сиденье в кокпите и так далее. Но я до того момента был готов сесть за руль, мы поработали с инженерами, и все подготовили.

Меня, по сути, разбудил Пол Рипке [один из помощников Боттаса] – он стучал в дверь, когда я еще спал. И сказал, что нам нужно готовиться. Что я и сделал, но в итоге моя помощь не понадобилась», – рассказал Боттас.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoВалттери Боттас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»
34 минуты назад
Джордж Расселл: «Чувствую себя лучше, но Сингапур – это Сингапур. Очень сложный Гран-при»
сегодня, 15:20
Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Буду делать все, что в моих силах»
1сегодня, 14:52
Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»
сегодня, 14:28
Льюис Хэмилтон: «Роско был самым важным существом в моей жизни, так что пережить случившееся было очень тяжело»
сегодня, 13:57
Шарль Леклер: «Я бы сказал, что шансы Ферстаппена на титул – 20 процентов»
1сегодня, 13:35
Юки Цунода: «Показываю, что способен прибавить в сравнении с первой половиной сезона»
сегодня, 13:21
Макс Ферстаппен: «Участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» зависит от многих вещей. В первую очередь от «Формулы-1»
сегодня, 13:07
Фернандо Алонсо: «Мне больше нечего доказывать. Сейчас интересы «Астон Мартин» стоят на первом месте, а мои на втором»
сегодня, 12:51
Оливер Бермэн: «Этап в Баку – это пример очень тяжелого уик-энда. Так бывает»
сегодня, 12:32
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото