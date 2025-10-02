Валттери Боттас: «Был близок к выступлению в Баку. Лишь за час до начала 1-й практики Рассел принял решение сесть за руль»
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что готовился к выступлению на Гран-при Азербайджана в пятницу, когда Джордж Расселл принял решение все-таки сесть за руль самому.
В Баку у Расселла были проблемы со здоровьем – он мучился с высокой температурой, – но в итоге решил участвовать в Гран-при.
«Я был очень близок к тому, чтобы выступить на Гран-при Азербайджана. Лишь за час до начала первой практики Джордж принял решение о том, что все-таки попробует сесть за руль.
Именно за час до начала сессии принимается окончательное решение – после чего выставляется положение педалей, регулируется сиденье в кокпите и так далее. Но я до того момента был готов сесть за руль, мы поработали с инженерами, и все подготовили.
Меня, по сути, разбудил Пол Рипке [один из помощников Боттаса] – он стучал в дверь, когда я еще спал. И сказал, что нам нужно готовиться. Что я и сделал, но в итоге моя помощь не понадобилась», – рассказал Боттас.
