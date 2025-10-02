  • Спортс
  • Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»
Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»

Хорнер обращался в «Хаас» на предмет трудоустройства.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер выходил на связь с представителями владельца американской команды и стороны, обсуждали возможное сотрудничество.

Однако, по словам Комацу, дальше предварительных обсуждений вопрос не продвинулся.

Считается, что Хорнеру было бы интересно стать акционером «Хааса» и получить руководящую должность.

«Да, это действительно так. Хорнер обращался в «Хаас», и один человек из руководства провел с Кристианом, скажем так, предварительную беседу.

Однако на этом все и закончилось, дальше дело не пошло. Больше мне нечего сказать по данному вопросу», – рассказал Комацу.

Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Аяо Комацу
logoФормула-1
logoХаас
