Аяо Комацу: «Хорнер обращался в «Хаас», это правда. Но дальше предварительной беседы дело не пошло»
Хорнер обращался в «Хаас» на предмет трудоустройства.
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер выходил на связь с представителями владельца американской команды и стороны, обсуждали возможное сотрудничество.
Однако, по словам Комацу, дальше предварительных обсуждений вопрос не продвинулся.
Считается, что Хорнеру было бы интересно стать акционером «Хааса» и получить руководящую должность.
«Да, это действительно так. Хорнер обращался в «Хаас», и один человек из руководства провел с Кристианом, скажем так, предварительную беседу.
Однако на этом все и закончилось, дальше дело не пошло. Больше мне нечего сказать по данному вопросу», – рассказал Комацу.
