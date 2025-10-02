  • Спортс
  • Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»
Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»

Пиастри намерен избежать повторения уик-энда в Баку.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что после провала на Гран-при Азербайджана постарается как можно стабильнее провести оставшиеся гонки сезона и не повторять допущенных ошибок.

«Вне зависимости от того, кто выиграл гонку в Баку, мы точно не хотим больше проводить такие уик-энды. И мы знаем, что просто не можем себе этого позволить. Ну а со своей стороны могу сказать, что уик-энд в Баку преподал несколько тяжелых уроков.

Более того, уик-энд в Баку стал отличным напоминанием о том, во-первых, как быстро все может измениться. Как и о том, что именно мы делали раньше, и за счет чего так успешно выступали. Именно на этом нам нужно сосредоточиться, а остальное придет само собой», – рассказал Пиастри.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Гран-при Азербайджана
Гран-при Сингапура
