Макс Ферстаппен: «Участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» зависит от многих вещей. В первую очередь от «Формулы-1»

Ферстаппен не уверен в участии в гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что получил удовольствие от гонки GT 3 на «Нордшляфе», а также отметил, что пока не может подтвердить свое выступление в гонке «24 часа Нюрбургринга» в следующем сезоне.

«Да, было весело. Я какое-то время к этому готовился. И да, эти два дня прошли отлично, я погонялся как по сухой, так и по мокрой трассе, получил новый опыт. Ну а победа стала приятным бонусом.

Но значит ли это, что я стал лучше как гонщик? Ну, то есть, я много лет гонял по «Нордшляйфе» на симуляторе, и разница с реальной жизнью оказалась не очень большой. Но да, я точно ни о чем не жалею.

При этом участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» зависит от многих вещей. В первую очередь от «Формулы-1». Ведь я подозреваю, что в следующем году, при новом регламенте, выступать будет непросто. К тому же мы пока не знаем, что будет с программой нашей команды в GT3 и так далее. Очень многое нужно будет планировать заранее – и для наших гонщиков, и для меня самого.

Разумеется, мы бы хотели вернуться на «Нордшляйфе». Просто в данный момент я не знаю, сколько гонок GT3 смогу провести в следующем году. Но если возможность появится, я сам буду к этому готов, а в «Формуле-1» дела будут идти нормально – тогда конечно, почему нет», – рассказал Ферстаппен.

