Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Буду делать все, что в моих силах»

Ферстаппен не думает о шансах на титул.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, что не собирается отвлекаться на оценку своих шансов побороться за победу в чемпионате и просто будет стремиться как можно лучше выступить в каждой зи оставшихся гонок.

«Честно говоря, не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Отрыв большой, так что я просто стараюсь хорошо проводить гонки одну за другой.

Я стараюсь делать все, что в моих силах – и я знаю, что если наша машина будет способна выиграть гонку, то мы это сделаем, тут все просто. А если машина не будет достаточно быстра для победы в гонке – то не выиграем.

В любом случае, я не слишком обо всем этом беспокоюсь», – рассказал Ферстаппен.

