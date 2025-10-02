Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Буду делать все, что в моих силах»
Ферстаппен не думает о шансах на титул.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не собирается отвлекаться на оценку своих шансов побороться за победу в чемпионате и просто будет стремиться как можно лучше выступить в каждой зи оставшихся гонок.
«Честно говоря, не особо думаю о борьбе за победу в чемпионате. Отрыв большой, так что я просто стараюсь хорошо проводить гонки одну за другой.
Я стараюсь делать все, что в моих силах – и я знаю, что если наша машина будет способна выиграть гонку, то мы это сделаем, тут все просто. А если машина не будет достаточно быстра для победы в гонке – то не выиграем.
В любом случае, я не слишком обо всем этом беспокоюсь», – рассказал Ферстаппен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
