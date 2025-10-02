Шарль Леклер: «Я бы сказал, что шансы Ферстаппена на титул – 20 процентов»

Леклер не верит в титул Ферстаппена.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер считает маловероятным сценарий, при котором Максу Ферстаппену удастся отыграться в оставшихся гонках сезона и победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы сказал, что шансы Макса – 20 процентов. Отставание в общем зачете остается значительным, а также мне кажется, что последние гонки проходили на трассах с низким уровнем прижимной силы, где «Ред Булл» очень силен.

Лично я жду, что в Сингапуре, как и на большинстве трасс, где пройдут оставшиеся гонки, «Макларен» сможет вернуть себе тот темп, который команда демонстрировала ранее в этом сезоне. Так что титул Макса кажется мне маловероятным.

Тем не менее, не стоит загадывать наперед. Очевидно, что обновления, которые в «Ред Булл » подготовили к этапу в Монце, сработали очень хорошо. Другой вопрос, насколько эффективно они будут работать на трассах с высоким уровнем прижимной силы. Не думаю, что этого хватит для победы над «Маклареном», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку