0

Шарль Леклер: «Я бы сказал, что шансы Ферстаппена на титул – 20 процентов»

Леклер не верит в титул Ферстаппена.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает маловероятным сценарий, при котором Максу Ферстаппену удастся отыграться в оставшихся гонках сезона и победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы сказал, что шансы Макса – 20 процентов. Отставание в общем зачете остается значительным, а также мне кажется, что последние гонки проходили на трассах с низким уровнем прижимной силы, где «Ред Булл» очень силен.

Лично я жду, что в Сингапуре, как и на большинстве трасс, где пройдут оставшиеся гонки, «Макларен» сможет вернуть себе тот темп, который команда демонстрировала ранее в этом сезоне. Так что титул Макса кажется мне маловероятным.

Тем не менее, не стоит загадывать наперед. Очевидно, что обновления, которые в «Ред Булл» подготовили к этапу в Монце, сработали очень хорошо. Другой вопрос, насколько эффективно они будут работать на трассах с высоким уровнем прижимной силы. Не думаю, что этого хватит для победы над «Маклареном», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Сингапура
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри: «Больше не можем позволить себе проводить такие уик-энды, как в Баку»
23 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Роско был самым важным существом в моей жизни, так что пережить случившееся было очень тяжело»
54 минуты назад
Юки Цунода: «Показываю, что способен прибавить в сравнении с первой половиной сезона»
сегодня, 13:21
Макс Ферстаппен: «Участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» зависит от многих вещей. В первую очередь от «Формулы-1»
сегодня, 13:07
Фернандо Алонсо: «Мне больше нечего доказывать. Сейчас интересы «Астон Мартин» стоят на первом месте, а мои на втором»
сегодня, 12:51
Оливер Бермэн: «Этап в Баку – это пример очень тяжелого уик-энда. Так бывает»
сегодня, 12:32
Изак Аджар о контракте на новый сезон: «В оставшихся гонках в любом случае продолжу атаковать»
2сегодня, 11:50
Шарль Леклер: «Не стоит ждать чудес в Сингапуре, но в соперничестве с «Маклареном» тут шансы «Феррари» должны быть выше»
сегодня, 11:39
Алекс Албон: «Всегда знал, что рано или поздно «Уильямс» попадет на подиум»
сегодня, 11:25
Ландо Норрис о гонке Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Выиграв четыре титула ты имеешь право делать то, что тебе нравится»
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото