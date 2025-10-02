Джордж Расселл: «Чувствую себя лучше, но Сингапур – это Сингапур. Очень сложный Гран-при»

Расселл надеется выступить на Гран-при Сингапура.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, в каком состоянии подходит к старту гоночного уик-энда в Сингапуре.

Расселл, который провел гонку в Баку в состоянии болезни, отметил, что не восстановился на все сто процентов, но надеется принять участие в Гран-при .

«Честно говоря, я чувствую себя лучше. Уик-энд в Баку, с точки зрения ощущений и самочувствия, получился тяжелым. И сейчас я не чувствую себя на все сто процентов готовым, хотя состояние заметно улучшилось.

Если бы речь шла о любой другой гонке, у меня бы не было ни единого повода для беспокойства. Но Сингапур – это Сингапур. Это очень сложный этап. Уверен, все будет в порядке, но меня явно не ждет легкая прогулка», – рассказал Расселл.

