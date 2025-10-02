Льюис Хэмилтон: «Роско был самым важным существом в моей жизни, так что пережить случившееся было очень тяжело»

Хэмилтон тяжело пережил смерть своей собаки Роско.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтона поблагодарил людей за поддержку, которые те выразили ему в связи с кончиной его бульдога Роско.

Хэмилтон признал, что ему было очень тяжело, и что он хочет поскорее вернуться к гонкам, чтобы сосредоточиться на чем-то другом.

«Да, я получил огромное количество сообщений со словами поддержки. Честно говоря, было несколько ошеломительно увидеть, что столь многих людей по всему миру тронуло то, что случилось с Роско, это очень трогательно.

Я не смог ответить всем, но да, Роско был самым важным существом в моей жизни, так что пережить случившееся мне было очень тяжело.

И я знаю, что многие люди в мире прошли через что-то подобное и знают, каково иметь домашнее животное, питомца, который любит тебя, ведь это нечто невероятное. Но да, сейчас я просто не могу дождаться, когда смогу вернуться за руль болида», – рассказал Хэмилтон.

