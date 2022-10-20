Ландо Норрис: «Ненавижу болиды с недостаточной поворачиваемостью. Сейчас у меня такой»

Ландо Норрис рассказал о непростом отношении к болиду «Макларена» 2022 года.

Гонщик британской команды не раз утверждал, что машина не подходит его стилю пилотажа, однако признавал необходимость адаптироваться к любой технике. В интервью Auto Motor und Sport Ландо подробнее осветил данную тему.

– Какие у тебя требования к машине? говорит, что у его [ ] недостаточная поворачиваемость, а он любит избыточную.

– У меня то же самое. Ненавижу болиды с недостаточной поворачиваемостью. И именно такой у меня сейчас. Обычно я пытаюсь увеличить угол атаки переднего крыла и поменять механический баланс, чтобы машина активно входила в поворот. Но порой получается так, словно у тебя одновременно недостаточная и избыточная поворачиваемость.

Я всегда предпочитал проворные болиды. Но приходиться мириться с тем, что задняя часть скользит.

– Потому что ты лучше контролируешь машину с избыточной поворачиваемостью?

– Да. Машина с избыточной поворачиваемостью делает то, что мне нужно. Если я хочу повернуть на чуть меньший угол, она поворачивает. Я могу лучше располагать болид. С недостаточной поворачиваемостью все по-другому: такое ощущение, что машина управляет мной. Когда сталкиваешься с недостаточной поворачиваемостью в середине поворота, очень долго ждешь перед нажатием на газ – ощущается как вечность, даже если потерял всего половину десятой секунды.

– Хотел бы, чтобы в следующем году ситуация изменилась?

– Было бы здорово. Но это непросто. Я постоянно предоставляю команде обратную связь, и они знают мои предпочтения. В то же время я хочу, чтобы они просто создали максимально быструю машину. Если она не оправдает мои ожидания [в плане поворачиваемости], ничего страшного. Я гонщик, и моя задача – приспособиться.

– Какой главный недостаток болида?

– Сложно сказать. В целом не хватает прижимной силы. Но и эффективности тоже. Посмотрите на «Ред Булл»: в Монце команда использовала очень большое заднее крыло и показывала ту же максимальную скорость, что и мы. А у нас было фактически плоское крыло. Нужно больше прижимной силы и одновременно меньше лобового сопротивления.

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