Ландо Норрис: «Я вел переговоры с «Ред Булл», но «Макларен» лучше подходит для достижения моих целей – побед и титулов»

объяснил, почему не стал переходить в .

Несмотря на интерес со стороны конкурентов, в феврале Норрис подписал новый контракт с «Маклареном» до конца 2025 года. Ландо сообщил, что верит в победы и титулы с британской командой через несколько лет.

«Конечно, время от времени происходят переговоры с разными людьми. Надо задаваться вопросом: что лучше для моей карьеры? В конце концов, я хочу побеждать и брать титулы.

Переговоры с «Ред Булл» были. Команда многие годы находится в топ-3. Но это еще больше показывает, насколько я уверен в «Макларене». Хоть мы и общались, я понял, что «Макларен» лучше подходит для достижения моих целей.

Я невероятно счастлив в «Макларене», чувствую себя комфортно. Мне нравится работать с ребятами, я в них верю. В противном случае я бы не подписал долгосрочный контракт. Я смотрю вперед и нацелен на долгосрочную перспективу. Мой лучший шанс в «Макларене» появится в 2024 и 2025 годах», – заявил Норрис.

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