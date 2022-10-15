Даниэль Риккардо о Норрисе: «Парень хорош. И Ландо пилотировал только «Макларен» – счастье в неведении»

Даниэль Риккардо выделил факторы успеха Ландо Норриса – своего напарника по «Макларену».

«Я смотрю онборды Ландо. Порой я думаю: «Окей, я вижу, что он делает, но сам так не могу», – отметил австралиец.

Норрис набрал 101 очко в 2022 году против 29 у Риккардо. Даниэль высказался о причинах такой разницы в результатах:

«Если отвечать коротко, выделю две вещи. Во-первых, не хочу преуменьшать его заслуги – парень хорош. Невозможно это отрицать. Если я скажу обратное, значит, не умею проигрывать.

Второе – счастье в неведении. Не говорю, что он ничего не понимает в гоночных болидах – вовсе нет. На самом деле я считаю, что с технической точки зрения он вполне соответствует тому, что демонстрирует. Но он пилотировал только эту машину. Конечно, «Макларены» были разные. Но он не выступал за другую команду. Уверен, Ландо привык к каким-то элементам болида.

В то же время у меня есть некоторые – ненавижу это слово, но придется его использовать, потому что не могу сформулировать лучше – ожидания от машины «Формулы-1»: на что на способна, каков ее потенциал. У Ландо тоже они есть, потому что он смотрит онборды и говорит: «Жаль, что мы так не можем, задняя часть ведет себя не так, как я хочу». Тем не менее, он не пилотировал другую машину.

Конечно, он хорош. И есть другой элемент – счастье в неведении».

Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона и, по собственным словам, не будет боевым гонщиком «Ф-1» в 2023 году.

Даниэль Риккардо: «Я не буду выступать в «Ф-1» в 2023 году, такова реальность»

Ландо Норрис: «Без понятия, как «Макларен» сражается за 4-е место. Должно быть, «Альпин» гораздо хуже нас во всех аспектах, кроме скорости»

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