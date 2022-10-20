Хорнер намерен озвучить масштаб нарушения «Ред Булл» перед Гран-при США (It.motorsport)

Руководитель «Ред Булл» может рассказать подробности о нарушении своей команды на пресс-конференции перед .

Об намерении Хорнера сообщает It.motorsport.com со ссылкой на «несколько британских источников». Издание добавляет, что наиболее вероятной суммой перерасхода в паддоке считают четыре миллиона долларов. На данный момент ФИА официально подтвердила лишь факт нарушения финансового регламента 2021 года со стороны «Ред Булл», который составляет менее 7,2 миллиона.

Ранее звучали предположения о финансовых маневрах с зарплатой главы конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи, который получает более десяти миллионов долларов в год: якобы специалист не попал в число трех самых высокооплачиваемых сотрудников (их заработок не ограничен), поскольку оформлен через собственную фирму как консультант. Это позволило команде снизить показатели в отчете, исключив из-под потолка другого высокооплачиваемого специалиста.

Пресс-конференция состоится в субботу, 22 октября, в 19:30 по московскому времени. Хорнер пообщается с журналистами вместе с руководителем и исполнительным директором Заком Брауном. Данные команды высказывались за жесткое наказание «Ред Булл».

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