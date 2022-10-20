Гюнтер Штайнер о «Ред Булл»: «Нельзя получать преимущество благодаря нарушению и отделываться штрафом»

Руководитель призвал разобраться с нарушениями финансового регламента «Формулы-1».

В 2021 году потолок расходов превысил «Ред Булл». Штайнер высказался за наказание, которое предотвратило бы повторные проступки.

«Должны быть последствия. Я считаю, что ФИА нужно предпринять меры. Не обязательно что-то делать завтра, но необходимо проработать ситуацию и дать сигнал на будущее, чтобы никто не мог получать преимущество, нарушая правила и отделываясь штрафом. Однако надо очень тщательно продумать подход», – заявил Штайнер.

Правила предусматривают различные варианты наказания за нарушение, которое совершил «Ред Булл», в том числе вычет очков в личном и командном зачетах.

Зак Браун написал ФИА и «Ф-1» о «Ред Булл»: «Превышение лимита – мошенничество, денежный штраф – недостаточное наказание»

«Мерседес» готов превысить потолок расходов, если «Ред Булл» серьезно не накажут (Formu1a.uno)

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