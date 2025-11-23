Михаил Алешин о двойной дисквалификации «Макларена»: «Total fail. Абсолютно недопустимый просчет»
Алешин прокомментировал провал «Макларена» в Вегасе.
Российский пилот Михаил Алешин высказался о дисквалификации гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса из-за чрезмерного износа планки под днищем.
«Ну это, конечно, total fail (полный провал – Спортс’‘). С учетом наличия датчиков высоты, да и общего уровня технологий в современной «Ф-1», такие просчеты команды и инженерного состава выглядят абсолютно недопустимыми. Ну, чтобы было понятно, это ошибка из серии «недолить топлива».
Но, зато, судя по всему, ранее я оказался неправ и нас действительно ждет серьезная интрига в плане личного зачета чемпионата», – написал Михаил.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Михаила Алешина
